OM : Le groupe d’Igor Tudor pour affronter l’AC Milan avec deux absents et un nouveau !

Igor Tudor a communiqué son groupe pour affronter l’AC Milan ce dimanche soir. Le coach croate a laissé deux joueurs de côté : Amavi qui a été écarté selon nos informations et Pau Lopez, blessé face au Bétis cette semaine.

L’Olympique de Marseille a terminé son stage en Angleterre pour un match nul face au Bétis Séville. Durant cette rencontre, Pau Lopez s’est blessé au psoas d’après L’Equipe… Igor Tudor ne prend pas de risque, il sera absent face à Milan ce dimanche.

Pau Lopez et Amavi absents du groupe

Le Croate a aussi fait le choix de mettre de côté Jordan Amavi. D’après nos informations, le latéral gauche s’entraîne seul, comme Kevin Strootman. Il ne fera pas partie non plus du groupe contre le club italien.

En revanche, le nouveau joueur de l’OM, Nuno Tavares, sera bien de la partie ! A voir si le Portugais est prêt physiquement pour être sur le terrain ou s’il aura besoin de plus de temps pour se montrer. Le Vélodrome sera à guichet fermé pour ce match de gala d’avant-saison !

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Caleta Car, Clauss, Gigot, Kolasinac, Lirola, Mbemba, Mmadi, Touré

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Gueye, Rongier, Ünder

Attaquants :

Bakambu, Ben Seghir, De La Fuente, Dieng, Milik, Payet, Suarez

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 à l’@orangevelodrome 🌋 Découvrez les 2️⃣5️⃣ olympiens convoqués pour la réception de Milan. #OMMilan pic.twitter.com/OKRY4KqzIk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2022

Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue — Tudor

« C’était un bon match, contre une belle équipe. C’était un bon test pour les deux équipes de voir la progression. Je suis satisfait. Je ne suis peut-être pas heureux avec le but encaissé dans les dernières secondes. Quand il ne reste qu’une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé. Mais les gars voulaient marquer ce but, ils ont essayé. Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c’est l’opposé total de ce qu’ils faisaient l’année dernière donc nous avons besoin de temps. Aujourd’hui, j’ai vu quelques fragments de ce que je veux voir » Igor Tudor – Source : Après-match (27/07/22)

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Milan AC aura lieu ce soir à 18h00 à Marseille. Le match sera retransmis sur RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var…

OM – Milan AC en Streaming

Pour regarder OM – Milan AC en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de BFM Marseille (accessible gratuitement), vous pouvez aussi regarder ce match si vous êtes abonné à la chaine Twitch de l’OM.