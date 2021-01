OM : Le groupe marseillais pour Monaco (2 retours, deux absents et Milik!)

L’OM va affronter Monaco ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. André Villas-Boas doit faire sans Boubacar Kamara (cuisse) ni Jordan Amavi toujours blessés. Alvaro et Lirola sont de retour et Milik fait sa première apparition. Voici le groupe convoqué pour cette rencontre.

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Kamara (cuisse) et Amavi (mollet) sont forfaits, Alvaro et Lirola sont de retours. Blessés face à Lens, Rongier et Gueye sont bien là, Milik fait sa première apparition. A noter que les jeunes Perrin et Ake ne sont pas dans le groupe.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Khaoui, Gueye

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Luis Henrique, Milik