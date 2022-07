OM : Le groupe qui part en stage en Angleterre (avec 3 retours et des jeunes) !

L’OM va partir en stage en Angleterre ce vendredi et va y disputer deux matches amicaux face à Middlesbrough et au Betis Séville. Igor Tudor a emmené un groupe de 28 joueurs à cette occasion.

La Provence précise que « l’OM gagnera son camp de base situé plus au sud, dans la banlieue de Birmingham. Les installations du Clairefontaine anglais, St George’s Park, attendent Dimitri Payet et ses partenaires. » Les marseillais vont affronter Middlesbrough dans leur stade ce vendredi (20h) puis le Betis Séville mercredi prochain, à Chesterfield, une ville située au nord de Birmingham dans la banlieue de Sheffield.

Balerdi et Milik de retour, tout comme Rongier

Igor Tudor a donc décidé d’emmener un groupe de 28 joueurs, qui sera peut être de 29 si le transfert de Darko Lazovic est bouclé. Les 6 autres recrues sont là (Mbemba, Touré, Gigot, Clauss, Suarez et Blanco), plusieurs jeunes également (Simon plutôt que la jeune recrue Van Neek, Mmadi, Targhalline, Elmaz et Ben Seghir. Milik et Balerdi sont aussi présents, Rongier fait son retour. Luis Henrique qui vient officiellement de s’engager avec Botafogo est bien évidement absent, tout comme Alvaro et Strootman proches d’un départ.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le groupe pour la #PrépaOM : – López, Blanco, Simon

– Clauss, Lirola, Mbemba, Mmadi, Gigot, Balerdi, Ćaleta-Car, Touré, Peres, Amavi, Kolašinac

– Rongier, Guendouzi, Gueye, Elmaz, Targhalline

– Ünder, Gerson, Payet, Konrad, Ben Seghir

– Milik, Suárez, Dieng, Bakambu#TeamOM — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 22, 2022

Les 28 Olympiens

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Balerdi, Caleta Car, Clauss, Gigot, Kolasinac, Lirola, Mbemba, Mmadi, Pères, Touré

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Gueye, Rongier, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Ben Seghir, De La Fuente, Dieng, Ünder, Milik, Payet, Suarez