OM : le groupe réduit de Roberto De Zerbi !

En cette trêve internationale de novembre 2024, l’Olympique de Marseille se retrouve avec un effectif limité sous la direction de Roberto De Zerbi. En plus des joueurs appelés en sélection, l’OM doit faire face à plusieurs absences importantes en raison de blessures. Carboni, Blanco et Moumbagna manque à l’appel…

Les absences de Carboni, Blanco et Moumbagna sont des pertes significatives pour l’OM. Carboni, milieu offensif créatif, est blessé au genou et sera absent pour le reste de la saison, Blanco, le gardien de but de rotation, est également forfait. Enfin, l’attaquant Moumbagna est lui aussi out pour plusieurs mois.

Le groupe réduit de l’OM : 14 joueurs disponibles pour De Zerbi

Malgré ces absences importantes, Roberto De Zerbi dispose de 14 joueurs pour travailler pendant cette période selon la Provence. En défense, Brassier, Meité, Lirola, Merlin et le jeune .Mmadi sont disponibles pour composer la ligne défensive. De Lange et Van Neck sont les gardiens de but disponibles avec le départ de Rulli en sélection argentine.

Au milieu de terrain, Rongier est le seul joueur d’expérience avec les départ de Kondogbia, Hojbjerg et Rabiot avec leur sélection. Côté offensif, Greenwood, Rowe, Wahi et Maupay sont accompagnés par Henrique et le jeune Abdallah.