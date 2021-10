OM : « Le jeu est en train de s’effriter, ça baisse de match en match »

L’OM continue sa série noire, avec quatre matchs sans aucune victoire. Alors que le début de saison laissait espérer de grandes choses cette saison, le pessimisme s’installe de plus en plus…

L’OM a été méconnaissable ce dimanche lors de la défaite face à Lille (2-0). Le projet de jeu de Jorge Sampaoli a été invisible, avec une absence totale de mouvement offensif. Cela fait même trois rencontres sur quatre que les olympiens ne marquent aucun but, de quoi s’interroger chez les suiveurs de l‘Olympique de Marseille.

Notre journaliste Benjamin Courmes s’est montré inquiet sur notre plateau, lors du débrief du match :

On est dans le dur– Courmes

« Il y a une série qui commence a être assez noire, avec quatre matchs consécutifs sans aucun victoire, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, c’est un point sur neuf. Deux défaites consécutives, là on est dans le dur. On a vécu un début de saison euphorique, on se voyait plutôt beau pour cette saison. Il va falloir vite réagir après la trêve, parce que là je trouve qu’au dela des résultats, le jeu de l’OM est en train de s’effriter et ça baisse de match en match. » Benjamin Courmes— Source: FCM (03/10/21)