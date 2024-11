OM: le jeune talent Milan Leccese décisif en U17 France !

À seulement 15 ans, Milan Leccese, milieu offensif prometteur du centre de formation de l’OM, a marqué un but décisif pour l’équipe de France U17 lors de la dernière journée de qualifications pour l’Euro 2025. Ce lundi, contre la Slovaquie, Leccese a inscrit l’unique but de la rencontre, permettant aux Bleus de s’imposer 1-0 et de terminer le premier tour avec trois victoires en trois matches.

Le joueur marseillais, né le 30 novembre 2008, a montré tout son potentiel en marquant seulement deux minutes après être entré sur le terrain à la 62e minute. Bien qu’il ne soit pas titulaire, Milan Leccese a fait la différence, confirmant son statut de grand espoir. Cette saison, il évolue avec les U19 Nationaux de l’OM, où il continue de briller. Son appel en équipe de France U17 pour ce rassemblement à Chypre prouve l’importance croissante de ce jeune talent dans le monde du football.

Leccese buteur avec les U17 France

Durant ce premier tour des qualifications, les Bleuets ont surclassé Gibraltar (6-0), Chypre (2-0) et la Slovaquie (1-0), avec un autre but de Milan Leccese sur penalty contre Gibraltar. Grâce à ces résultats, la France a décroché sa place pour le deuxième tour de qualifications de l’Euro U17, où elle affrontera d’autres équipes de renom, telles que l’Angleterre, la Suède, la Pologne et les Pays-Bas.



Le tirage au sort de ce deuxième tour aura lieu le 6 décembre à Nyon, en Suisse. En cas de qualification, l’équipe de France participera à la phase finale du Championnat d’Europe U17, prévue en Albanie du 19 mai au 1er juin 2025. Avec des talents comme Milan Leccese, l’avenir du football français semble prometteur.