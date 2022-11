OM : Le joli geste de Payet pour son pote Harit !

Amine Harit s’est blessé au genou lors du dernier match de l’OM à Monaco avant la Coupe du Monde. Opéré, le milieu offensif a eu la joie de voir son pote Dimitri Payet lui rendre visite.

Amine Harit a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors d’un choc avec le défenseur monégasque Axel Disasi. L’international marocain a déclaré forfait pour la coupe du Monde au Qatar et a été opéré. Désormais en convalescence, Amine Harit a reçu la visite de son coéquipier Dimitri Payet, il a posté une photo de ce moment via son Instagram.



Alors qu’il se faisait une joie de rejoindre le Maroc pour la Coupe du Monde, Amine Harit a été victime d’une terrible blessure lors du dernier match en club, avec l’Olympique de Marseille, face à l’AS Monaco. Son rival sur l’action, Axel Disasi, est revenu sur les circonstances de l’évènement hier en conférence de presse avec l’équipe de France…

« C’est tragique et c’est malheureux, surtout pour Amine, je ne m’imagine pas à sa place et comment il doit être après s’être blessé à quelques heures de la Coupe du monde. Sur le terrain, j’essaie de ne pas y penser, je ne me prends pas la tête avec ça. Le groupe est super cool, il n’y a pas de polémique ou quoi que ce soit. Eux comme moi on est vite passés à autre chose je pense. (Sur les menaces en ligne) Forcément, on voit les messages, on est tous sur les réseaux sociaux, après ça ne m’a pas du tout atteint. Je n’ai pas eu le temps de penser à ça, j’avais reçu une très bonne nouvelle (sa convocation pour la Coupe du monde). Je me suis concentré sur ce que j’avais à faire en équipe de France. Je pense que la meilleure des réponses, c’est l’ignorance. » Axel Disasi – Source : L’Équipe (15/11/2022)

Harit : « Je n’en veux pas du tout à Axel »

Même s’il est très touché par la situation, Amine Harit a été très clair : il n’en veut absolument pas au Monégasque.