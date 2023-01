OM: Le joueur blessé par Bailly sort du silence

Après son coup de crampon involontaire mais dangereux en Coupe de France lors du 32e de finale contre Hyères sur Almike Moussa N’Diaye, le défenseur de l’OM Eric Bailly a été lourdement suspendu !

Moussa N’Diaye a donné de ses nouvelles et a affirmé que Bailly a eu un très bon comportement après son vilain geste :

Il s’est grandement excusé pour son geste– N’Diaye

« En effet, Éric Bailly est venu me rendre visite à l’hôpital. Je l’ai senti très touché et il s’est grandement excusé pour son geste. Cela nous a permis de discuter et depuis il prend aussi régulièrement de mes nouvelles. Certes, le choc a été brutal et les blessures sont lourdes mais je ne lui en veux absolument pas, car je suis persuadé qu’il n’avait aucune intention de me blesser. Les blessures font partie du métier et tout footballeur doit les accepter » Moussa N’Diaye— Source : RMC (21/01/23)

7 matches fermes pour Bailly !

🚨 La commission de discipline de la FFF a frappé fort sur Eric Bailly, expulsé contre Hyeres en coupe : 7 matches ferme ! Il en a purgé 2, il lui en reste 5… Plus d’infos à suivre sur @OMLaProvence — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 19, 2023

C’est un manque de respect — Longoria

Pablo Longoria a répondu à Florent Germain, correspondant à Marseille pour la radio. Le président affirme ne pas avoir été mis au courant et s’insurge contre la fuite dans les médias ! Il dénonce un « manque de respect » mais ne commente pas l’ampleur de la suspension en elle-même.

« Ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision sans même prendre la peine de notifier la décision officielle au club concerné. C’est un manque de respect. » Pablo Longoria – Source : RMC (19/01/23)