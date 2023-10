OM : Le joueur le plus sous-côté de Ligue 1 est un Marseillais !

Dans une interview donnée au site officiel de la Ligue 1, Elie Wahi a choisi un joueur de l’Olympique de Marseille comme le plus sous-côté du championnat.

Cette semaine, le site officiel de la Ligue 1 a publié une interview d’Elie Wahi. L’attaquant lensois a été questionné sur le joueur le plus sous-côté de Ligue 1. Le nom de Valentin Rongier a été soufflé par l’ancien montpellierain. Pourtant d’après les supporters de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain a perdu de sa superbe cette saison. Moins impactant dans l’entre-jeu, il a notamment eu des difficultés lors des dernières rencontres face à Monaco, le PSG ou encore à Amsterdam.

« Le duo Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage ! »

Nicolas Filhol reste confiant sur le potentiel offensif marseillais: » Correa à gauche, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Vithina qui revient bien cette année. La ligne d’attaque sur le papier peut faire mal« , constate le journaliste. Le co-fondateur du Football Club de Marseille émet quelques réserves sur l’entrejeu olympien: « Ce qui me fait peur c’est aussi le milieu de terrain. Kondogbia est blessé mais le duo de la saison dernière Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage. Ils ne tentes pas des passes en première intention, ça tourne autour sans vraiment y aller. C’est pas possible » déplore Nicolas Filhol.