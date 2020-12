OM : Le joueur marseillais le plus populaire sur les réseaux sociaux est… une recrue 2020 !

Tenu en échec à domicile face au Stade de Reims (1-1), Nagatomo a encore fait du Nagatomo. Alors qu’il a été positionné à son poste de prédilection à savoir latéral gauche, le Japonais a inscrit un but contre son camp. Arrivé à l’OM en tant que doublure de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo est le joueur le plus suivi du vestiaire de l’OM…

Yuto Nagatomo s’est engagé pour la saison 2020-21 avec l’Olympique de Marseille, pour un salaire estimé proche de 75 000 euros brut mensuel. Il a joué avant cela au Japon d’abord (FC Tokyo), puis sept ans en Italie (AC Cesena puis l’Inter Milan) et la saison dernière, en Turquie à Istanbul, au Galatasaray.

trois millions de followers cumulés sur les trois principaux réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter) pour Yuto Nagatomo

Yuto #Nagatomo est le joueur le plus suivi de l’#OM sur les réseaux sociaux Il est aussi (et largement), celui qui compte le plus de sponsors personnels

Au Japon, Yuto Nagatomo le joueur aux 123 sélections est une star. Avec trois millions de followers cumulés sur les trois principaux réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter), il est le joueur le plus populaire du club. Une popularité qui lui vaut l’adhésion de nombreux sponsors. Il est actuellement un joueur associé à l’équipementier Nike. Le joueur dispose de plusieurs partenariats sponsorisés dans des secteurs variés pour lesquelles il est un ambassadeur : la banque (Yokohama Bank), la mode et la cosmétique (GMT), la diététique sportive (Morinaga Milk), la chirurgie capillaire (AGA Hair Clinic), l’agroalimentaire (Nisshin Oillio) et le transport aérien avec la compagnie Turkish Airlines. Il est à ce titre, et largement d’ailleurs, le footballeur qui a le plus de sponsors personnels dans le groupe d’André Villas-Boas.