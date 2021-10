Arrivé en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente a commencé comme un boulet de canon sous les couleurs de l’OM. Moins décisif ces dernières semaines, il est en pleine phase d’apprentissage. Il a cité le joueur de l’effectif qui l’impressionnait le plus…

Depuis son arrivée à l’OM, Konrad a montré des belles choses. Mais ces dernières semaines, il est moins performant. Il a raté une énorme occasion face au PSG, pas de quoi l’enterrer au vu de son jeune âge. Pour rappel, l’Américain a seulement 20 ans et a encore du temps pour démontrer toutes ses qualités d’ailier provocateur.

Interrogé par le journaliste Gerard Moreno, il a admis que le rythme de pré-saison était très intense pour lui. Il a aussi mis en avant son coéquipier Bouba Kamara, qui selon lui est prêt à jouer dans un grand club :

Kamara peut jouer défenseur central, mais aussi en tant que six– De la Fuente

« En pré-saison, j’ai flippé avec les doubles séances, qui commençaient à huit heures du matin, les entraînements de deux heures et demie, une heure en salle de sport… et les matchs en semaine. C’était difficile. Ici, j’ai beaucoup communiqué avec les Espagnols, grâce à eux je me suis très bien adapté. En ce qui concerne la ville, je suis heureux, je parlais les bases de la langue, donc cela m’a aussi aidé. Kamara me semble très bon, il peut jouer aussi bien en tant que défenseur central qu’en tant que six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club. » Konrad de la Fuente— Source: Twitch Gerald Moreno

J’essaie de mettre des défis réalisables– Konrad

« Oui, on s’en fixe tous. Nous avons nos petits défis personnels, j’ai les miens. Par exemple, si je pouvais mettre 10 buts et donner 10 passes décisives cette saison ce serait très bien, mais je me concentre chaque week-end, chaque match et je ne mets pas non plus des trop gros défis. J’essaie de mettre des petits défis réalisables pour me motiver » Konrad de la Fuente— Source: Conf de presse (21/09/21)