OM : le journaliste Dominique Sévérac se moque de l’équipe de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille, après avoir affiché de grandes ambitions en début de saison, se retrouve aujourd’hui à lutter pour confirmer ses prétentions. Dans son article du Parisien, Dominique Sévérac dresse un bilan sévère de l’équipe, soulignant l’écart entre la communication ambitieuse et la réalité de ses performances sur le terrain.

Dans son article du Parisien, Dominique Sévérac tacle sévèrement l’Olympique de Marseille, soulignant l’écart entre les ambitions affichées et les performances réelles de l’équipe. Le journaliste écrit dans son journal qu’après plusieurs matchs décevants, l’illusion d’une équipe prête à rivaliser avec les meilleures de Ligue 1 s’est dissipée. Sévérac qualifie l’OM de « bancale », en raison de ses performances irrégulières et de son incapacité à tenir une forme constante.

L’OM, malgré une Ligue 1 moins dominante que par le passé, semble avoir raté l’occasion de se positionner comme un prétendant sérieux. Sévérac estime que la concurrence est « faible » cette saison, mais même dans ce contexte favorable, Marseille ne parvient pas à s’imposer. La fragilité de l’équipe, tant sur le plan tactique que mental, reste évidente. Les Phocéens peinent à enchaîner les bons résultats et semblent manquer de cohésion et de solidité lors des matchs décisifs.

Les grandes déclarations de l’entraîneur et des joueurs en conférence de presse, évoquant des ambitions de titre, contrastent avec une équipe qui n’arrive pas à briller sur le terrain. Sévérac parle même de l’OM comme d’un prétendant au titre de « l’équipe la plus bancale » de Ligue 1, plutôt que comme un concurrent sérieux pour le PSG. « La concurrence reste faible, Marseille s’étant dégonflé sur le terrain après avoir fanfaronné en conférence de presse sur sa capacité à disputer le titre cette saison. Les Phocéens parlaient peut-être du titre de l’équipe la plus bancale de Ligue 1, pour lequel ils concourent vraiment ».



En conclusion, l’OM n’a pas encore affiché le visage espéré par l’arrivée du coach De Zerbi mais le club reste classé 3e alors que la philosophie de jeu n’est pas en place. Si la défense a du mal à se mettre en place, le club dispose d’un bon gardien, d’un milieu expérimenté et d’une attaque solide…