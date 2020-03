OM : Le maillot 2020/2021 a déjà fuité?

Le maillot domicile 2020/2021 de l’Olympique de Marseille aurait fuité sur les réseaux sociaux. Comme évoqué en octobre dernier, l’immeuble Le Corbusier serait à l’honneur.

Selon Football Design, le maillot de l’Olympique de Marseille 2020/2021 devrait ressembler fortement à celui de cette saison, avec un bleu plus foncé…Les motifs seraient inspirés de l’immeuble Le Corbusier, comme nous en informait Footy Headlines et Ofoball en octobre dernier. Pour les autres maillots (extérieur et third), toujours aucune photo n’a fuité mais il se pourrait qu’ils soient inspirés de la culture urbaine marseillaise.

Pas encore de confirmation pour l’extérieur et le third

Puma devrait s’imprégner de l’ambiance RAP des années 90 à Marseille, avec notamment le groupe marseillais IAM qui a une place importante dans la ville. La marque l’avait déjà fait cette saison avec les hommages au Vélodrome (pour le bleu extérieur) et le MUCEM (le third, en noir). Il faudra attendre encore trois mois pour avoir confirmation !

