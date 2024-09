OM : le maillot « anniversaire » des 125 ans présenté !

L’OM a dévoilé dans un communiqué le maillot créé pour les 125 ans du club. Les supporters pourront acheter ce maillot à partir de ce samedi.

L’Olympique de Marseille a 125 ans ! Le club, associé a PUMA et CMA CGM, a décidé de mettre en vente un maillot spécial pour marquer l’événement. Cette tunique, d’un blanc immaculé, est orné du logo de 1899. Les sponsors se sont effacés pour en faire un vêtement intemporel.

Une ode au club phocéen

𝐋𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ⚪️🔵 Retrouvez votre maillot des 1️⃣2️⃣5️⃣ans dès minuit sur https://t.co/RkCj62oGN9 ou dès demain dans les boutiques officielles du club !@pumafootball #OM125 🌟 pic.twitter.com/yAPfmRef4u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2024

Dans un communiqué, l’OM décrit avec fierté le du design de son maillot spécial. « Fait d’une seule et même couleur : le blanc pour les joueurs, le noir pour les gardiens, ce maillot « anniversaire » se montre élégant et raffiné », explique le club. « Ce col type polo a été choisi pour représenter la prestance de l’époque sur les terrains et faire un rappel aux chemises de sport des années 1899 […] Ce maillot est incontestablement une ode au club phocéen. Son esthétisme et sa qualité lui confère un statut de pièce historique, le rendant indémodable et intemporel, se montrant comme l’accomplissement du devoir de transmission. »

