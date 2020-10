OM : Le maillot Third présenté ainsi que toute la nouvelle collection puma (jaune) dévoilée !

L’OM a présenté son troisième maillot ce vendredi. Pas de surprise il correspond au design qui avait déjà fuite il y a plusieurs semaines…

Notre ami Titi s’est directement rendu dans la boutique du club pour vous faire partager la nouvelle collection puma en quelques images…

Tuesday’s and Wednesday’s nights will never have looked so good ⭐️

Here’s the new 20/21 @OM_Officiel 3rd kit. pic.twitter.com/6jWth2sxCF

— PUMA Football (@pumafootball) October 2, 2020