OM: Le match contre Metz programmé à une heure bien particulière…

En pleine trêve internationale, l’Olympique de Marseille ne joue pas de matchs officiels. La reprise sera contre le FC Lorient le 17 octobre prochain au stade Vélodrome. En attendant, la LFP devrait programmer la rencontre face au FC Metz…

Le match entre l’OM et le FC Metz se déroulera le dimanche 7 novembre prochain à 13 heures, d’après Maritima. Un horaire particulier et inédit, en effet, c’est la première fois de la saison que les hommes de Jorge Sampaoli vont jouer à cette heure là. Pas le moment idéal, sachant que de nombreux matchs de foot amateur auront lieu au même moment…

L’opposition face à Metz interviendra trois jours après la rencontre d’Europa League contre la Lazio de Rome à domicile…

#J13 #OMFCM la rencontre entre l’OM et le FC Metz a été programmée au dimanche 7 novembre à 13h au stade Vélodrome. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) October 7, 2021

Auteur d’un bon début de saison, l’Olympique de Marseille n’a pas gagné depuis quatre matchs. La faute à des compositions surprenantes de Jorge Sampaoli selon Eric Di Meco :

Il ne faut pas compliquer le football– Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco— Source: RMC (05/10/21)