OM: Gerson aussi critiqué au Brésil !

Gerson était titulaire lors de la rencontre opposant le Brésil et le Venezuela (3-1). Alors qu’il a joué tout le match, sa performance n’a pas plu à un expert tactique brésilien…

Cette nuit, Gerson a joué l’intégralité de la rencontre avec la sélection brésilienne, face au Venezuela dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 zone Amérique du Sud, dans une équipe composée de Marquinhos ou encore de Gabriel Jesus et Fabinho. La Selecao s’impose 3-1, alors qu’elle était menée jusqu’à la 71e minute. Positionné dans l’axe au milieu de terrain, il semble avoir joué à son poste de prédilection.

Pourtant Leonardo Miranda, journaliste spécialiste tactique, a vivement critiqué la performance de Gerson à travers un thread sur twitter. D’après lui, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, a failli dans tous les domaines, en particulier dans le pressing lors de la première mi-temps. Pas de quoi rassurer les supporters olympiens…

Le même problème qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’OM

« Il ne suffit pas d’être habile ou bon avec le ballon pour jouer au football. Le haut niveau demande plus de choses, comme de la concentration, de l’intelligence et quelque chose qui manque à Gerson depuis longtemps, comme l’a montré sa mauvaise performance contre le Venezuela : dominer le moment après avoir perdu le ballon. Dans ce domaine, Gerson a péché dans absolument tout. Même lorsqu’il était proche, il a laissé l’adversaire mener le ballon et n’a pas pu fermer la ligne de passe. Ici, lui et Fabinho ont laissé le porteur du ballon le porter pendant quatre secondes tout en permettant une rotation, qui rencontrera Soteldo devant. (…) Gerson a eu plusieurs occasions, et ce problème qu’il a démontré est le même qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’Olympique (de Marseille). Quelque chose remarqué depuis toujours, et qui l’éloigne du haut niveau. » Leonardo Miranda – source : Twitter (08/10/2021)

