Ce mercredi soir, le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la CAN face au Burkina Faso. Le meilleur joueur de la compétition, Sadio Mané, a chanté « Allez Marseille » en compagnie de Mamadou Niang !

C’est fait ! Le Sénégal file en finale de la CAN grâce à des buts de Diallo, Mané et Bamba Dieng ! Le jeune marseillais s’est illustré une nouvelle fois avec sa sélection et était même titulaire sur le côté droit de l’attaque.

Pape Gueye, son coéquipier à l’Olympique de Marseille est entré en jeu au milieu de terrain avec un ancien olympien en latéral droit : Bouna Sarr. A la fin de ce match à l’accent marseillais, une personnalité qui a marqué le club était présente. En effet, Mamadou Niang a été rendre visite aux Lions de la Teranga pour fêter la qualification.

Allez Marseille ! — Sadio Mané

L’ancien attaquant de l’OM s’est filmé avec Sadio Mané dans les vestiaires… Le joueur de Liverpool a glissé un « Allez Marseille » qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux ! Cet extrait de la story instagram de Mamadou Niang a été vivement partagé et visionné par les supporters marseillais.

« Marseille est un club j’ai toujours supporté » — Sadio mane

Interrogé par Téléfoot en 2018, Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool a glissé une petite phrase qui fera plaisir aux supporters de l’OM. L’international sénégalais affirmait déjà être un grand fan du club marseillais et qu’il suivait toutes les rencontres olympiennes !

« Quand j’étais jeune, je regardais beaucoup le championnat français parce que je supporte beaucoup Marseille. Marseille c’est un club que j’aime tout le temps. Même aujourd’hui, je regarde tout le temps Marseille. » Sadio Mané – Source : Téléfoot (25/11/18)