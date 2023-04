OM : Le meilleur poste de Jonathan Clauss enfin trouvé?

Dans Débat Foot Marseille, David, supporter de l’OM est revenu sur le changement de poste de Jonathan Clauss contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche, le tournant du match d’après son analyse.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a frappé un grand coup. Les hommes de Tudor ont brisé la malédiction et sont allés s’imposer à Lyon pour la première fois depuis la saison 2007-2008. Un succès largement mérité tant les olympiens ont maîtrisé leur sujet. Il aura cependant fallu attendre les tous derniers instants de la rencontre pour voir Malo Gusto tromper son propre gardien et offrir la victoire aux Marseillais.

À partir de ce changement de poste, l’OM était au dessus

Aligné dans le couloir gauche de la défense, Jonathan Clauss a livré une performance en dent de scie au Groupama Stadium alternant le très bon et le médiocre. Le changement de poste de l’ancien lensois reste cependant « le fait du match » comme l’explique David @Massilia1978 sur Twitter. » Clauss est meilleur à gauche, avec son faux pied. Son meilleur match de la saison, c’est à Angers où il est aligné dans le couloir gauche et il fait deux passes décisives. Kaboré confirme lui aussi sa belle prestation de la semaine dernière. À partir de ce moment-là, il n’y a plus eu de match, l’OM était au-dessus. »

Victoire ô combien méritée pour notre Olympique et un scénario délicieux avec ce but dans les arrêts de jeu. Peut être le gros tournant de cette fin de saison. pic.twitter.com/axowCMQu86 — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) April 23, 2023

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

Clauss n’a pas le niveau international

Ludovic Leccese expliquait dans Débat Foot Marseille que l’ancien lensois n’avait selon lui plus le niveau international : « La prestation de Clauss est indigeste. On a beaucoup critiqué Tavares, mais Clauss mérite qu’on s’attarde sur lui. Ce soit, les trois centres qu’il fait, c’est inadmissible. Il passe de Lens à Marseille, sa vie change mais on lui donne beaucoup trop de crédit. Je préfère mettre Chancel Mbemba et décaler Kolasinac à gauche. Clauss n’est plus au niveau. Il a fait quelques bons matchs en début de saison mais c’est tout. Dès qu’il n’a pas été pris pour la Coupe du monde, ça a été fini. J’étais au stade de France pour le match contre l’Autriche, j’ai bien vu que Clauss n’avait pas le niveau international. Il a failli nous coûter la victoire ce soir. Si on perd, c’est lui le responsable. »