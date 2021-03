OM : Le mercato est un second temps pour Sampaoli

Jorge Sampaoli a été présenté à la presse ce mardi au stade Vélodrome. Le nouveau coach de l’OM a fait le point sur les moyens qu’il aura a disposition lors du mercato estival. Il est resté vague, sa priorité est de relancer l’équipe…

On va étudier le mercato avec Longoria — Sampaoli

« Le mercato c’est du moyen terme, on s’attèle au travail pour améliorer l’équipe et ensuite pour évaluer les besoins. Le mercato estival c’est du moyen terme nous allons travailler sur le marché des transferts, mais ça sera dans un deuxième temps. On va étudier le mercato avec Longoria afin d’améliorer le groupe. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (09/03/2021)

