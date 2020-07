OM : « Le mercato sans argent part bien… »

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Notre journaliste Nicolas Filhol est satisfait du début de mercato fait sans argent par l’OM…

Pape Gueye est arrivé libre en provenance du HAC, même si un litige existe avec Watford, Leonardo Balerdi pourrait être prêté par Dortmund. Pour Nicolas Filhol, ce début de mercato est intéressant, surtout avec aucun moyen.

quand tu n’as pas d’argent tu es obligé d’être malin

« Il y a une grosse différence avec l’époque Labrune, c’est qu’ils doivent travailler sans argent. Dans le titre (de l’émission) on a marqué mercato malin avec zéro euro. C’est ça, l’objectif est de recruter pour rien, quand tu n’as pas d’argent tu es obligé d’être malin. Et en plus tu as des arguments pour ne pas te faire embrouiller par les agents. Quand tu as de l’argent tu as tous les intermédiaires qui viennent toquer à la porte, Eyraud dit a tous les agents « on n’a pas d’argent on ne peut pas acheter ». Déjà ils peuvent travailler plus calmement, il ont quand même des propositions mais moins. Pape Gueye, je pense que c’est un bon choix. Balerdi c’est un pari risqué certes mais interagissant. Le mercato sans argent part bien, après ça ne veut pas dire que cela va marcher et que l’OM va finir sur le podium avec toutes les recrues qui ont explosé. C’est comme lors du recrutement de Caleta-Car et Radonjic, même si c’était trop cher, le profil de jeunes qui peuvent apporter quelque chose de nouveau et faire franchir un cap à l’OM est intéressant… » Nicolas Filhol – source : FCMarseille (13/07/2020)

