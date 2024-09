OM : le message d’amour de De Zerbi pour ce titulaire surprise !

Pourtant indésirable au début de la saison, le travail et l’abnégation de Geoffrey Kondogbia lui ont permis de gagner une place de titulaire. Son coach Roberto De Zerbi a pu lui adresser un gentil message durant sa conférence de presse.

Avant le début de la quatrième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi et Geoffrey Kondogbia était présent en conférence de presse. Les deux hommes ont pu évoquer l’état de forme du groupe, notamment celui de Kondo. La concentration avant un match spécial, mais également l’occasion pour RDZ d’adresser un message d’amour à son milieu relayeur. « Geoffrey est une des plus belles choses que j’ai vu à l’OM. Au début, je ne comptais pas sur lui puis j’ai parlé avec lui au téléphone et j’ai eu une bonne impression donc je l’ai introduit avec nous à l’entraînement », a déclaré le tacticien italien. Tout cela malgré le fait que le Centrafricain n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi au début de la saison. Une belle preuve d’abnégation de la part de Kondogbia qui a gagné sa place dans le groupe.

