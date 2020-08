OM : Le message de Bouna Sarr après son cambriolage !

Victime d’un cambriolage ce vendredi matin, Bouna Sarr est sorti du silence dans la soirée afin de remercier les supporters pour leur soutien.

Nos confrères de La Provence ont annoncé ce vendredi que Bouna Sarr avait été victime d’un cambriolage aux alentours de 9 heures. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille et une amie auraient fait face à des cambrioleurs armés et cagoulés.

Mon amie et moi allons bien — SARR

Les malfaiteurs se seraient enfuis avec quelques paires de sneakers, des bijoux et de la maroquinerie… Ce vendredi soir, l’ancien joueur du FC Metz est sorti du silence et a publié un message de remerciements aux supporters qui lui ont apporté du soutien. Le joueur de l’OM s’est dit très touché.

« Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Ça m’a vraiment touché. Mon amie et moi allons bien. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, qui peuvent arriver à tout le monde et n’importe où ! Plus de peur que de mal… Donc maintenant, il faut passer à autre chose et se concentrer sur la suite ! La vie continue grâce à Dieu. Merci encore à tous pour vos messages. »

Bouna Sarr – Source : Twitter