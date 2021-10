OM: Le message de Milik pour les supporters !

De retour à la compétition avec l’Olympique de Marseille en Europa League face à Galatasaray, puis contre Lille, le buteur Arek Milik a pu rejouer au football…

Alors que l‘OM a réalisé un bon début de saison, l’équipe est nettement moins bien ces derniers temps, avec quatre matchs sans aucune victoire, et deux buts marqués seulement sur coups de pied arrêtés.

De retour, Milik se veut confiant pour la suite et a adressé un message pour les supporters :

« C’est bien d’être de retour sur le terrain, mais ce n’était pas suffisant pour gagner… Nous devons revenir pour nous battre davantage, nous devons revenir pour croire davantage en nous-mêmes et continuer à travailler pour que nos fans soient à nouveau heureux. A partir d’aujourd’hui, je ne ferai que ça pour recommencer à marquer et à gagner. Allez OM ! » Milik— Source: twitter (05/10/21)

