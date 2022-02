OM : Le message de Pablo Longoria après le triplé de Milik !

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 5-2 grâce notamment à un triplé de Milik… Le président Pablo Longoria a publié un message pour l’attaquant polonais !

L’OM a réalisé un match de folie ce vendredi soir face au SCO d’Angers. Pour ce match, Jorge Sampaoli avait fait tourner et a notamment titularisé Arek Milik alors qu’il était mis de côté depuis plusieurs rencontres.

Un choix payant puisque le Polonais a inscrit un triplé au Vélodrome. Dans sa story sur son compte Instagram, le président marseillais Pablo Longoria a publié un message pour encourager l’ancien joueur du Napoli !

« Je suis très heureux pour toi , tu le mérites après tout ce que tu as subi » Pablo Longoria – Source : Instagram (04/02/22)

« je suis tres heureux pour toi , tu le mérites après tout ce que tu as subi » pic.twitter.com/PZgatnZQsL — 𝙑 𝘼 𝙉 (@VanTeamOM) February 4, 2022

Mentalement ça montre que je suis de retour c’est bien — Milik

Au micro de Prime Vidéo juste après la rencontre, Arek Milik a livré son ressenti. L’attaquant de l’Olympique de Marseille espère que son triplé veut dire qu’il est bien de retour à son meilleur niveau… Ecarté de l’équipe pendant un temps par Jorge Sampaoli, le Polonais a bien répondu face au SCO d’Angers ce vendredi soir !

« C’est assez incroyable comme soirée. C’était même surprenant et étrange car on ne s’attendant pas à ces premières minutes on ne s’attendait vraiment pas à être mené 2-0. Mais on a réussi à renverser ce résultat c’est donc une soirée fantastique pour nous et pour moi également avec ce triplé. Cela n’a pas été une semaine simple pour moi notamment mentalement ça montre que je suis de retour c’est bien. Il y a beaucoup d’attente à Marseille surtout à ce poste la. On attend toujours beaucoup de vous même quand vous ne marquez pas. je suis très content d’avoir joué et d’avoir marqué » Milik – source prime Video (04/02/2022)

