OM : Le message de soutien envoyé aux joueurs par Villas-Boas

L’OM a comptabilisé 4 joueurs touchés par la Covid-19 dans son effectif. Une situation qui a obligé la Ligue à décaler le match prévu vendredi face à l’ASSE. Le coach André Villas-Boas a posté un message de soutien à son groupe…

Ce mardi l’OM a fait savoir que le club avait pris acte du report du match face à l’ASSE prévu vendredi. Pour l’instant, l’entrainement se poursuit par groupes séparés et successifs. Concernant, les joueurs non touchés, ils arrivent en tenue d’entrainement et repartent se doucher chez eux. Et enfin des tests seront effectués régulièrement dans la semaine. Une situation compliquée qui a poussé le coach AVB a posté un message de soutien à ses joueurs via son compte Instagram…

je tiens à vous souhaiter force et courage — Villas-Boas

« Malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie a fini par frapper à notre porte. Pour nous, c’est le moment de la prévention et de l’attention. C’est le moment d’être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir. Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous serons à nouveau bientôt ensemble ». André Villas-Boas – Source: Instagram (18/08/2020)