OM : Le message de Villas-Boas à Zubizarreta concernant le mercato hivernal !

Le mercato d’hiver va ouvrir ses portes dans une grosse dizaine de jours. De quoi renforcer le groupe de l’Olympique de Marseille ? Pas vraiment l’optique au club apparemment…

On le sait, ce n’est pas nouveau mais l’OM est contraint à certaines restrictions à cause du fair-play financier. La priorité du coach olympien pour le prochain mercato est donc plutôt de garder intact son groupe que de s’aventurer à recruter sur ce marché difficile…

Sans sorties, il n’y aura rien !

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre

Villas-Boas : « Le mercato hivernal est imprévisible. Mais j’aimerais garder mon groupe » #OMNO #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2019