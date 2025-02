OM : Le message d’Ismaël Koné aux supporters !

L’OM a officialisé le départ d’Ismaël Koné vers Rennes après avoir recruté Bennacer. Le Canadien a ensuite posté un message pour les supporters.

Ismaël Koné n’aura pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Entre concurrence et nonchalance à l’entraînement, le milieu de terrain a été mis de côté rapidement par le coach qui ne lui donnait quasiment plus de temps de jeu. Finalement, il a quitté le club cet hiver en partance pour le Stade Rennais. Après cela, il a posté un message aux supporters de l’OM.

« Le peuple marseillais, je vous souhaite une très bonne fin de saison! Je vous remercie de votre soutien durant mon temps chez vous , ça été un honneur », a posté le joueur sur son compte Instagram accompagné d’une photo de lui sous le maillot olympien.

🇨🇦 26 sélections avec le Canada

📌 Lancé à Montréal

👊 Révélé à Watford Renfort au milieu de terrain, Ismaël Koné est prêté par l’Olympique de Marseille. 🆕 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 4, 2025

Communiqué du Stade Rennais

Né à Abidjan, Ismaël Koné grandit au Canada, à Montréal. Comme un clin d’œil, c’est dans la cité des mille lumières qu’il fait ses débuts en professionnel avec le CF Montréal. Major League Soccer, Ligue des Champions de la CONCACAF, le milieu de terrain d’1m88 gravit les échelons pas-à-pas. Son profil box-to-box, capable d’être tranchant dans les deux surfaces, fait de lui une cible pour Watford qu’il rejoint en janvier 2023, tout juste de retour de la Coupe du Monde au Qatar avec les Canucks.

Meilleur jeune joueur canadien en 2022 et en 2023

Rapidement, Ismaël Koné fait étal de ses qualités en Championship et devient un leader des Hornets, franchissant la barre des 60 matchs joués en 18 mois. Capable de répéter les efforts et autoritaire dans les duels, il s’illustre également avec sa sélection. L’Olympique de Marseille qui engage Roberto De Zerbi en provenance de Brighton à l’été 2024, prospecte ardemment en Angleterre et Ismaël Koné s’engage avec les Phocéens. L’occasion pour lui de découvrir un nouveau championnat. Dans un entrejeu fourni, il participe à 9 matchs toutes compétitions confondues.

Le Stade Rennais F.C. pourra compter sur Ismaël Koné pour la seconde partie de saison, prêté par l’OM. Degemer mat Ismaël ! Premier Canadien dans l’histoire du SRFC.