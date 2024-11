OM : le message fort de De Zerbi aux talents comme Koné, Greenwood et Wahi !

Avant le déplacement à Lens ce samedi, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Roberto De Zerbi a été interrogé sur le niveau d’Ismaël Koné, il en a profité pour faire passer un message aux jeunes joueurs talentueux de l’équipe comme Wahi, Koné, Greenwood ou Rowe…

Le coach italien de l’OM a été interrogé sur les capacité de son milieu canadien Ismaël Koné. Il en a profité pour motiver tous ses jeunes joueurs talentueux à se lâcher plus lors des matches et montrer toutes leurs qualités. « Ismaël Koné ? Il a un potentiel énorme, un des meilleurs de la L1. Il a eu des problèmes physiques, il doit connaitre ce championnat, il peut faire mieux. Il a peu exploité ses capacités, il faut qu’il ait un déclic mental sinon le potentiel ne sert à rien. Il y a d’autres joueurs capables de faire de super choses à l’entrainement et moins en match. Koné, Brassier, Wahi, Rowe même Greenwood et Balerdi doivent mieux exploiter leurs qualités… »

