OM : Le message fort de la compagne de Clauss !

Sur les derniers matchs de l’OM Jonathan Clauss est moins décisif sur le terrain qu’en début de saison. Sa non sélection pour la coupe du monde et une position de piston gauche peuvent expliquer sa baisse de forme. Si certains supporters de l’OM le critiquent, d’autres continuent de le soutenir en envoyant des messages positifs à Clauss et à sa compagne.

Clauss est dans le dur. Depuis quelques matchs, le piston droit effectue de moins bonnes prestations qu’en début de saison. Selon l’Equipe, il existerait des tensions entre Clauss et Tudor. Sur les deux derniers matchs, le coach a inversé les positions des deux pistons, Tavares à droite et Clauss à gauche. Une position que l’ancien Lensois n’apprécierait pas. Tudor reprocherait également à son joueur, un manque de travail à l’entraînement, depuis la reprise post coupe du monde.

Être piston gauche n’enchante pas Jonathan Clauss 🇫🇷 même si Igor Tudor 🇭🇷 a tenté de lui démontrer qu’elle pouvait lui être utile comme à l’équipe. Ce qui n’a pas convaincu le joueur de l’#OM, qui ne se trouve pas à son avantage sur ce côté. 🗞️L’ÉQUIPE | #TeamOM pic.twitter.com/uEGuOqXULP — OM 24/24 ⚪️Ⓜ️ (@OM24_24) April 2, 2023

Certains supporters commencent à critiquer Clauss pour ses performances en baisse sur le terrain. Mais d’autres sont bien veillant avec le numéro 7 marseillais. L’un d’entre eux a envoyé un message sur Instragram à Pauline, la compagne de Clauss : « Salut, dis à Jonathan de ne pas écouter les critiques et la haine qu’il reçoit depuis hier. Il ne mérite en aucun cas ça. Qu’il garde la tête haute, qu’il reste focus, il reviendra plus fort et fera fermer la bouche des rageux ». Cette dernière a cité le message du fan en le remerciant du soutien pour Clauss.

La haine et le manque de respect n’ont jamais fait rien avancer

« Ce genre de message. Merci infiniment. Cœur sur vous toutes les personnes qui m’en ont envoyé. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, du bonheur et des déceptions. Le monde du foot n’en est pas moins épargné et sachez que la haine et le manque de respect n’ont jamais rien fait avancer » Pauline – Source : Instagram (3/04/2023)