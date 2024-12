OM : le message fort de Maupay à Wahi !

Neal Maupay a exprimé son soutien à son concurrent Elye Wahi dans un entretien accordé à l’Equipe et publié ce vendredi, soulignant l’excellente ambiance au sein du groupe et la saine concurrence qui les pousse à s’améliorer. L’attaquant de l’OM a également affiché sa confiance en Wahi, assurant que ses qualités et le cadre de travail au club l’aideraient à réussir malgré les changements qu’il a dû traverser.

Dans une récente interview accordée à L’Équipe, Neal Maupay a évoqué la situation de son concurrent au poste d’attaquant à l’OM, Elye Wahi, et leur dynamique au sein du groupe.

Il a commencé par souligner l’excellente ambiance qui règne au sein de l’équipe : « Le groupe vit super bien, les personnes qui vivent autour du club le voient. » Maupay a insisté sur la solidarité entre les joueurs, même quand certains, comme Elye Wahi, jouent moins. « Même Elye, qui joue un peu moins en ce moment, a toujours le sourire aux lèvres, il s’entraîne bien. » L’attaquant a mis en avant l’importance de cette attitude positive, précisant que la concurrence saine entre lui et Wahi est bénéfique pour tout le monde : « Si c’est moi et pas Elye, ça pousse Elye à s’entraîner plus dur, et vice-versa. »

Je suis sûr que Wahi va réussir — Maupay

Maupay a aussi partagé son expérience personnelle en tant qu’attaquant, affirmant qu’il a joué avec plusieurs d’entre eux et qu’il a pris du recul sur ces situations de compétition interne : « J’ai joué avec pas mal d’attaquants, j’ai ce recul-là. » Concernant Elye Wahi, il a exprimé sa confiance dans les capacités du jeune joueur de 21 ans, soulignant son potentiel : « Elye a d’énormes qualités. »



Il a aussi parlé des défis auxquels Wahi fait face en arrivant à l’OM, en particulier avec les nombreux changements qu’il a dû traverser : « Il vient d’arriver à l’OM, de connaître beaucoup de changements. » Enfin, Maupay a exprimé une conviction forte : avec le soutien du groupe, la rigueur imposée par l’entraîneur, et les qualités évidentes de Wahi, « Je suis sûr qu’il va réussir. »