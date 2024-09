OM : le message fort de Ravanelli !

Après la très grosse signature d’Adrien Rabiot à l’OM, Fabrizio Ravanelli a pu revenir sur cette arrivée et les raisons qui l’ont motivée.

Avec la signature libre de tout contrat d’Adrien Rabiot mi-septembre, les dirigeants marseillais ont réalisé le gros coup du mercato européen. Une signature taille patron pour un joueur d’un calibre et d’une expérience qui va t’amener une plus-value dans le milieu de terrain et dans le vestiaire. Invité par Telefoot pour une interview, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille et ancien joueur, Fabrizio Ravanelli s’est exprimé sur les raisons de l’arrivée de Rabiot à l’OM. « L’argument fort, c’est de venir dans un des clubs les plus importants en France mais aussi à l’international. On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison », a déclaré l’ancien joueur professionnel.

A la mi-temps, le conseiller du président de l’OM Mehdi Benatia n’a pas raté l’occasion de dire le fond de sa pensée au corps arbitral : « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons ! », a ainsi hurlé Benatia dans les couloirs du stade.

« 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿… 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗲𝘇 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗰***. » Medhi Benatia furieux contre Benoît Bastien. 🤬 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/TXgkJrJKQ2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2024

