OM : Le message fort envoyé par Larguet aux jeunes du centre de formation !

Nasser Larguet est le coach intérimaire de l’OM mais il garde aussi la casquette de directeur du centre de formation. Il estime que les jeunes doivent comprendre ce qu’ils doivent faire pour avoir une chance avec les pros.

Nasser Larguet a donné du temps de jeu aux jeunes Rocchia et Dieng face à Auxerre en Coupe de France. Sa présence comme coach peut aussi donner plus d’espoir aux jeunes pousses du centre, c’est la question qui lui a été posé ce vendredi en conférence de presse. Sa réponse est intéressante.

Les jeunes joueurs s’enflamment trop vite — Larguet

« Je n’ai pas eu de discussions avec les jeunes du centre de formation. Les discours c’est une chose, mais les faits c’est autre chose. J’espère qu’ils ont vu de leurs propres yeux, qu’ils interprèteront nos choix comme des choix forts. Que cela puisse leur permettre d’être dans l’excellence pour rentrer dans cette équipe. Chaque garçon qui fera de la performance aura le droit de venir prétendre à ce poste-là S’ils sont performants que certains habitués à l’équipe première moins, oui. (…) Pour lancer des jeunes, il faut voir surtout le mental et la mentalité. Il faut avoir le mental pour aller chercher la place et la concurrence avec les autres joueurs. Et la mentalité, parce que les jeunes joueurs aujourd’hui, malheureusement, s’enflamment trop vite. Je le vois sur des jeunes qui sont de retour de sélection, des joueurs qui font un ou deux entrainements. Ce matin, j’ai vu un jeune s’entrainer avec nous qui était complétement perdu mentalement. Un autre joueur qui n’a pas donné la performance souhaitée car il pensait qu’il était meilleur que les autres. La difficulté de lancer des jeunes c’est d’être capable au niveau de ces groupes, U17, U19 ou en N2 c’est de répéter les performances, d’être capable mentalement très fort quand on arrive avec les pros pour titiller les titulaires. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (12/02/2021)