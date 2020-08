OM : « Le milieu irrationnel du foot finit par dépasser et bouffer les dirigeants comme Eyraud… »

Hier soir nous vous proposions sur notre chaîne Twitch un SAV live avec nos journalistes Rayane Benmokrane et Mourad Aerts. Il nous a notamment été demandé par nos lecteurs si Jacques-Henri Eyraud était fait pour présider un club pour l’OM…

Le modèle Eyraud c’est le nouveau modèle de dirigeant à la mode…

« Le modèle Eyraud c’est le nouveau modèle de dirigeant à la mode. Des mecs issus de la finance, de grandes écoles, et qui pensent pouvoir gérer un club de foot comme n’importe quelle autre entreprise. Et ça foire… Donc je ne sais pas si c’est simplement Eyraud qui n’est pas fait pour l’OM ou si c’est pas plutôt tout le milieu du foot qui se fourvoie en partant dans la mauvaise direction. Parce qu’en plus ces mecs-là sont censés être dans le foot pour te ramener des bons résultats financiers et ils n’y arrivent pas ! Parce que le milieu du foot n’est pas un milieu rationnel, il te faut autre chose pour réussir. De la passion, de la fermeté voire même un peu de populisme. Dans le bon sens du terme*, faire certaines actions juste pour faire plaisir à la population. Pape Diouf pouvait être là dedans par moment et pourquoi pas ? (…) Bref, ces nouveaux dirigeants pensent être rationnels, ne pas avoir besoin d’aller vers la population et au final, ils se retrouvent avec des clubs très mal gérés. Le milieu irrationnel dans lequel ils sont sont les dépasse et fini par les bouffer. »

Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille