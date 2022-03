OM : « Le minimum, c’est de laisser le club dans l’état dans lequel tu l’as trouvé quand tu es arrivé »

Dans un entretien accordé à la Provence, l’ancien attaquant Ibrahima Bakayoko est revenu sur son passage à l’OM de 1999 à 2003. L’ancien international ivoirien est ravi de voir le match France vs Côte d’ivoire se jouer à Marseille…

Interrogé par la Provence avant le match France vs Côte d’Ivoire à Marseille en fin de semaine, Ibrahima Bakayoko a évoqué son actualité mais aussi le match à venir et ses souvenirs de l’OM. L’ancien attaquant a fait passer un message clair…

« Actuellement, je suis dans mon école à Abidjan, à Cocody. J’ai fondé une école privée, dénommée « Louis-Nicollin », de la maternelle jusqu’en Terminale depuis 2009 pour des élèves qui viennent vers nous pour devenir de hauts cadres ou faire un sports-études. (…) France – Cote d’Ivoire à Marseille ? Oui. Il y a la chaleur humaine, l’amour du football. Des connaisseurs passionnés. C’est le lieu idéal. Mais l’équipe de France est aussi toujours contente de jouer à Marseille. Le souvenir le plus fort à l’OM ? La période où nous avons failli descendre et où nous n’avons jamais lâché. Quand tu respectes ce club, le minimum c’est de le laisser dans l’état où tu l’as trouvé quand tu es arrivé. Pas le laisser descendre en D2. Quand tu respectes ce club, le minimum, c’est de le laisser dans l’état dans lequel tu l’as trouvé quand tu es arrivé. J’avais ça en tête : j’ai signé quand l’OM jouait la Ligue des Champions, je suis parti quand l’OM a rejoué la Ligue des Champions. Marseille était une vitrine pour la jeunesse africaine, car les matches de l’OM étaient beaucoup suivis en Afrique, notamment au Sénégal. » Ibrahima Bakayoko – source : La Provence (23/03/2022)

Entre le premier et le second match, ce ne sera pas la même équipe — Deschamps

“L’objectif commun, c’est que l’équipe de France continue d’être performante et compétitive avec en face une adversité de qualité. Faire des essais ou des tests ? Il y aura un peu de ça à un moment ou à un autre. Je dois tenir compte de la situation de certains joueurs à gérer car il y a eu une fréquence importante de matches avant et ils ont de grandes échéances à venir après le rassemblement. Entre le premier et le second match, ce ne sera pas la même équipe. Physiquement et psychologiquement, pour concerner tout le monde et ne pas prendre de risques, ça passera par des changements de joueurs d’un match à l’autre.” Didier Deschamps – Source: Conférence de presse (Mars 2022)