OM : Le nombre surprenant de supporters de Villarreal présents au Vélodrome !

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Villarreal pour les huitièmes de finale d’Europa League. Seuls 16 supporters espagnols seront présents.

L’Olympique de Marseille jouera ce jeudi son huitième de finale aller face à Villarreal. Cette première rencontre se jouera donc à domicile pour les Marseillais qui se déplaceront dans une semaine en Espagne. En attendant, les supporters du club de Liga sont venus soutenir leur équipe.

Seulement, d’après le journaliste Bruno Blanzat, il n’y aura que 16 supporters de Villarreal dans le parcage prévu aux visiteurs. 3500 places sont habituellement prévues pour accueillir l’équipe qui se déplace. La rencontre est à vivre dès ce soir à 21h !

Il est spécial ce public en Coupe d’Europe

En conférence de presse d’avant match, Jean Louis Gasset a évoqué le rôle important des supporters marseillais à l’occasion de ce 8e de finale de Ligue Europa. « J’attends la même chose que d’habitude des supporters, qu’ils nous portent. On parle de 12e homme, là c’est 13/14e… Ça transcende les joueurs. Il est spécial ce public en Coupe d’Europe. C’était tendu face au Shakhtar, je m’en rends compte aujourd’hui. Mais les supporters étaient là. On a envie de leur faire plaisir »

Jean Louis Gasset a affiché ses ambitions concernant le style de jeu de son équipe. « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l’efficacité. Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va. Je serai content ».