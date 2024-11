OM : Maupay frappe à nouveau !

Grand adepte du chambrage depuis ses débuts, Neal Maupay a récidivé ce samedi après la victoire de l’OM à Bollaert face à Lens.

Après la story instagram, qui l’avait montré en train de boire une bouteille d’eau à l’effigie de l’Olympique Lyonnais, à la suite de la victoire obtenue dans les dernières minutes au Groupama Stadium ou des déclarations piquantes à l’encontre de Nicolas Pallois après la victoire à Nantes, Neal Maupay a, en effet, remis le couvert à Lens, mais cette fois-ci en musique.

« Au Nord, c’était les corons…. »

Après la belle victoire de l’OM (3 – 1) sur la pelouse lensoise, l’ancien Niçois a donc, via Instagram, chambré le public lensois avec un extrait de la musique « Les Corons », de Pierre Bachelet, qui n’est autre que l’hymne du club nordiste.

Neal Maupay sur Instagram après la victoire de l’OM à Lens. 😭 (Le choix de la musique 🙃) 📲 Instagram pic.twitter.com/nEIF90GrEx — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2024

Lens – OM (1-3) : Marseille fait un gros coup !

L’Olympique de Marseille s’impose 1-3 à Lens samedi, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Les marseillais en difficulté en première période, ont montré un autre visage bien plus précis techniquement lors du deuxième acte !

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia Garcia

Rongier Hojbjerg

Henrique Greenwood Rabiot

Maupay

Le Match :

L’OM prend direct la pression de Lens, avec une grosse occasion suite à un ballon perdu et un centre qui lobe Rulli. Les Marseillais sont incapables de sortir le ballon proprement face à l’intensité des locaux. Il faut attendre la 8′ minute pour que Rabiot intercepte une relance de Samba, Hojbjerg frappe mais ne cadre pas. Après un quart d’heure de jeu, l’OM met enfin le pied sur le ballon. Suite à un corner, Medina est trouvé au second poteau mais ne cadre pas sa tête, l’OM a eu chaud (26′). Enorme occasion, Greenwood fait le ménage, Garcia décale Maupay qui prend son temps pour frappe fort à ras de terre mais il ne cadre pas (39′). Da Costa s’offre un face à face face à Rulli, le gardien s’impose (41′). Cela s’agite un peu en cette fin de mi-temps, le temps est terrible entre rafales de vent et pluie. L’arbitre laisse beaucoup jouer alors qu’il y a de gros contacts. 0-0 à la mi-temps.

L’OM s’est réveillé en deuxième mi-temps !

Première occasion pour l’OM, Luis Henrique est bien décalé mais son centre fort n’est pas assez précis (46′). Rulli sauve encore son équipe sur une frappe de Nzola, il était hors jeu… Magnifique action collective, Greenwood trouve Maupey, qui contrôle, fixe et décale Rongier lancé, qui marque face à Samba (0-1 /49′). Contre a toute vitesse lancé par Greenwood, qui trouve Maupay, ce dernier décale Luis Henrique qui contrôle, prend le temps et marque face à Samba (0-2 / 57′). L’OM est bien plus précis techniquement sur ce second acte. Le bloc marseillais est plus haut, a plus de ballon et de précision dans les transmissions… Rongier n’est pas loin d’un second carton jaune pour une poussette dans le dos (70′). De Zerbi sent le danger et lance le jeune Nadir à la place de Rongier (77′). Sur un contre, l’OM cafouille suite à plusieurs tirs contrés, Fulgini qui venait d’entrer, marque (1-2/ 80′). Rowe remplace Greenwood (82′). Lens égalise suite à un contre alors qu’il y a une énorme faute au début de l’action, Lascary marque. Mais la VAR intervient, et logiquement Mr Wattellier annule le but et revient à la faute initiale. Hojbjerg tire le coup franc direct et marque le but du break (1-3 / 89′). Wahi remplace Maupay (90′), cette fin de match est tendue… L’OM a relevé la tête dans le second acte et s’impose 1-3 à Lens !

a lire aussi : Mercato : Tout proche de l’OM cet été, en galère en Ligue 1…