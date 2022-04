OM: Le onze de départ probable des Marseillais face à Reims !

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Reims pour la 34e journée. Quelle équipe Jorge Sampaoli va-t-il aligner face aux Rémois ?

Pour son déplacement sur la pelouse de Reims, Jorge Sampaoli disposera d’un groupe quasiment complet puisqu’aucun joueur n’est suspendu. Au niveau des blessures, seuls Balerdi et Konrad sont assurés d’être forfaits. Bakambu a quant à lui ressenti une gêne à l’entraînement mais le congolais se dit à disposition de son coach pour la rencontre. Under, lui, sera de retour dans le groupe selon toute vraisemblance. Déjà de retour dans le groupe face à Nantes, Milik devrait être titulaire face à Reims ce dimanche.

Mandanda de retour dans le onze avant Feyenoord ?

Mandanda devrait faire son retour dans la cage face à Reims pour préparer la rencontre face à Feyenoord. Le portier français devrait être assuré par une ligne défensive plutôt classique avec Rongier Saliba Caleta-Car et Kolasinac. Le défenseur bosniaque pourrait faire son retour dans le onze après le mauvais match de Luan Peres face à Nantes.

Pape Gueye pourrait faire son retour dans le onze en lieu et place de Bouba Kamara afin que le Marseillais puisse souffler avant la demie finale de Ligue Europa Conférence. Guendouzi et Gerson devraient, quant à eux, être titularisés à nouveau.

Devant, Milik et Under pourraient être titularisés afin de retrouver du temps de jeu et des sensations. Pour les accompagner, Amine Harit, très bon en ce moment, pourrait remplacer Dimitri Payet pour pouvoir faire souffler le numéro 10 olympien.

Milik et Under à la relance ?

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car Kolasinac

Gueye

Guendouzi Gerson

Under Milik Harit

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine à certains moments, a reconnu l’Argentin, de manière très honnête. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs, ça l’a éloigné de l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse