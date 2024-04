OM : Le onze de Gasset face au RC Lens avec Gueye et Murillo

Jean-Louis Gasset : « On aurait aimé prendre six points, bien sûr. Maintenant, il nous reste trois points contre Lens, qui sont très importants dimanche, pour recoller à deux points et finir ce Championnat du mieux possible les trois derniers matches. Lens est venu gagner les trois dernières saisons, ça veut dire que Franck Haise a la bonne formule. On va essayer d’arrêter la série. Il y a des clubs qui font une très belle saison. Comme chaque année certains sont un peu moins bons et reculent au classement. C’est le phénomène de cette saison entre Lens et Marseille. Lens a joué la Ligue des champions, ils ont vu ce que c’était que de jouer contre Arsenal en milieu de semaine et le samedi un match de Championnat. Nous sommes encore en compétition, on a joué jeudi avec des prolongations, trois jours après on joue à Toulouse avec un effectif un peu bancal, c’est une des réalités du métier. Si nous jouons en coupe d’Europe, cela signifie que nous sommes encore qualifiés et je pense que pas mal de gens sont contents que nous soyons en demi-finales. »