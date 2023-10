OM : Surprise dans le onze ! Les choix forts de Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte à l’AEK ce soir pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Voici le onze mis en place par Gennaro Gattuso !

Pau Lopez étant blessé, c’est Blanco qui est titularisé comme gardien, Mbemba et Balerdi sont alignés en défense centrale. Lodi est confirmé à gauche, Clauss est titularisé sur le côté droit. Au milieu de terrain, Gattuso fait confiance à Veretout et Rongier avec le retour de Kondogbia. Harit est maintenu en numéro 10 ou sur un côté. A ses côtés en attaque, Ndiaye et Vitinha préférés à Aubameyang resté sur le banc !

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia Rongier

Harit Vitinha Ndiaye

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia Rongier

Harit

Vitinha Ndiaye

A LIRE AUSSSI : OM – AEK : Les images du cortège avec les supporters des deux équipes !