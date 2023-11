OM : Le onze de Gattuso pour affronter Strasbourg avec une surprise en attaque !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Voici le onze de Gennaro Gattuso !

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier s’est fait opérer du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine, une nouvelle fois. Ounahi est de retour dans le groupe mais n’est pas titulaire. Au milieu, c’est le duo Kondogbia – Veretout qui est aligné.

Pau Lopez est dans les cages. La défense composée de Clauss, Lodi et du duo Balerdi et Mbemba est alignée en l’absence de Gigot, suspendu. Devant, Harit est titulaire dans l’axe avec Vitinha dans l’axe et Correa sur un côté. Ndiaye est aussi titulaire. Sarr et Aubameyang sont donc laissés sur le banc

4-2-3-1 avec Balerdi et Aubameyang titulaires !

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Kondogbia Veretout

Ndiaye Harit Correa

Vitinha

Déclarations d’avant-match

Vieira : « Recevoir l’OM, ça annonce un beau match. L’envie et la détermination seront forcément présentes. C’est à nous mettre en œuvre notre travail sur ce match face à l’OM. On a beaucoup travaillé sur la façon de se créer plus d’occasions. (…) Je m’attends à un match compliqué. Même si Marseille est dans une situation difficile, quand on regarde leur effectif, leurs individualités, ils sont capables de renverser la situation sur un match »

Gattuso : « On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours mais avec Correa, Vitinha, Aubameyang on a fait des exercices en plus comment attaquer l’espace, combiner, marquer, expliquait le coach Gattuso en conférence de presse. Ce sont des raisons différentes et ça ne concerne pas seulement les attaquants, mais aussi toute la phase offensive et l’utilisation du ballon. Il faut croire en nos forces, avoir la conviction qu’on peut marquer, créer des occasions, marquer des buts simples et il arrivera un moment où on marquera. Mais il faut garder son calme parce que l’excitation ne nous aidera pas. »