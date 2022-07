OM : Le onze face à Norwich

Coup d’envoi dans moins d’une heure pour le deuxième match de préparation de l’OM. Face à Norwich au Stade Parsemain, Tudor a décidé d’aligner le onze suivant :

Pour son deuxième match de préparation Igor Tudor a encore une fois opté pour son système préférentiel le 3-4-2-1, toujours sans Milik. Amavi et Under seront les pistons, Bakambu en pointe soutenu par Payet et Gerson.

Lopez

Gigot Caleta- Car Touré

Under Guendouzi Gueye Amavi

Payet Gerson

Bakambu

