OM : Le onze marseillais avec Onana et Correa !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseillese déplace à Toulouse . Voici le onze aligné par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre !

Pau Lopez est titulaire dans les buts devant une défense composée d’Onana, Balerdi dans l’axe et Murillo / Garcia sur les côtés. Gueye est aligné au milieu en compagnie de Veretout et Ounahi. Aubameyang Correa et Henrique sont en attaque.

Un 4-3-3 avec Ounahi et Onana !

Lopez

Murillo Balerdi Onana Garcia

Veretout Gueye Ounahi

Correa Aubameyang Henrique

Confrontations OM TFC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 31 Match nul : 20 Victoires TFC : 12

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse cette après-midi, Jean-Louis Gasset a évoqué l’apport des jeunes dans le groupe marseillais: « Les jeunes apportent de la fraîcheur. Ils sont très bien acceptés dans le groupe pour apporter de la qualité. L’accueil du Vélodrome pour ces jeunes a été phénoménal. » L’entraîneur de l’OM est également revenu sur l’importance du championnat: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est également important. »

#Gasset: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est… pic.twitter.com/qMENA2UjGD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2024

Carles Martinez Novell : « Bien sûr, c’est une bonne chose pour nous que Marseille soit allé jusqu’aux tirs au but. On sait très bien que lorsqu’on joue en Europe, ce n’est pas facile d’enchaîner. C’est un bon point pour nous mais c’est Marseille, une très bonne équipe, avec de l’expérience. Et le fait d’avoir réussi à se qualifier va leur amener de la fraîcheur mentale. L’intensité sera l’une des clés. »