OM : Le onze olympien avec Moumbagna face à Benfica !

L’Olympique de Marseille affronte Benfica ce jeudo pour le 1/4 de finale d’Europa League. Voici le onze proposé par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre…

Sans Valentin Rongier qui est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Clauss et Sarr. Par contre, Murillo et Chancel Mbemba sont de retour. Garcia, Gueye ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés par le coach Gasset.

Pau Lopez est dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Merlin, Gigot, Balerdi et Mbemba. Henrique occupe un rôle hybride entre ailier droit et piston droit. Kondogbia est titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Harit est titulaire avec Aubameyang et Moumabagna en attaque.

Un 4-3-3 avec Moumbagna

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot Merlin

Veretout Kondogbia Harit

Henrique Aubameyang

Aubameyang

Daniel Riolo n’est pas optimiste concernant la confrontation entre l’OM et Benfica. Il s’est exprimé lundi dans l’After Foot sur RMC. « Le rebond est difficile à envisager quand tu sais que ne gagne jamais là-bas (au Portugal, ndlr). Éliminer Benfica en aller-retour, aucune équipe française ne le fait… Certes Benfica est moins bien en ce moment, mais techniquement ils restent supérieurs. Il faudrait que l’OM affiche un mental totalement retrouvé jeudi, là-bas dans l’ambiance qu’on connaît, quand tu sais que même après un match très réussi contre Villarreal ils se sont écroulés au retour, quand tu vois l’équipe et les résultats… C’est très difficile d’imaginer l’OM passer. Je pense que la situation de l’OM en ce moment est pire que le niveau de l’équipe. C’est trop gros. Le travail a été mal fait, la préparation a dû être complètement foireuse et les joueurs sont plus nuls que leur vrai niveau. Ils sous-performent ».