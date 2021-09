OM : Le pari osé de Gerson avec l’Olympique de Marseille !

Au cours d’une interview avec le quotidien brésilien Globo Esporte, le milieu de l’Olympique de Marseille Gerson a révélé quel objectif il s’était fixé avec le club en ayant signé à l’OM…

Arrivé en juillet dernier pour une durée de cinq ans, le milieu de terrain brésilien Gerson a réalisé des débuts encourageants. Questionné par le media Globo Esporte, Gerson a avoué vouloir inscrire son nom dans l’histoire du club.

« Je veux écrire mon nom dans l’histoire de l’Olympique de Marseille » — Gerson

A lire aussi : Ligue 1 résultats : Lyon, et Monaco reprennent des points sur l’OM. Le PSG creuse l’écart

« Je vois mon transfert comme une chance de continuer à jouer au même niveau élevé que celui que j’avais à Flamengo. J’arrive à Marseille à 24 ans, beaucoup plus mature et avec beaucoup plus d’expérience dans ma carrière. Titres gagnés, récompenses individuelles… Tout à fait différent de ce « garçon » qui a quitté Fluminense pour aller à la Roma. Être connu comme un athlète extrêmement performant. J’ai écrit mon nom dans l’histoire de Flamengo et maintenant je veux l’écrire à l’Olympique de Marseille. Je veux gagner des titres dans ma carrière. Les titres collectifs d’abord, puis les titres individuels ensuitel » Gerson – source : Globo Esporte (23/09/2021)