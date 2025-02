OM : le petit tacle de De Zerbi sur Greenwood, « cela m’énerve » !

Avant le déplacement à Angers, Roberto De Zerbi a été interrogé sur ses choix pour les tireurs de corners. Le coach a listé les joueurs ayant tenté leur chance et pourquoi en ce moment c’est Hojbjerg qui s’y colle !

De Zerbi estime que Merlin et Luis Henrique ne les tirent pas assez bien malgré une bonne qualité de pied, il égratigne au passage l’attitude de Greenwood obsédé par le but. « Les corners ? C’est celui qui les tire le mieux. Ce n’est pas la spécialité de Greenwood. Il se concentre sur les buts et quand il pense aux corners, il n’y va pas avec la même intensité et cela m’énerve. Merlin a aussi le pied pour tirer. Luis Henrique aussi mais il ne les tire pas avec la même force. Hojbjerg est celui qui a le pied qui s’adapte le mieux… »

