OM : Le poème et le message émouvant de Bouna Sarr

Bouna Sarr a donc quitté l’OM pour rejoindre le Bayern Munich hier dans ls dernières heures du mercato. Il a adressé un message émouvant au club, aux supporters et à ses anciens coéquipiers

Sur son compte Instagram l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a publié un message et un poème à l’attention du club marseillais, de ses supporters et de ses désormais ex-partenaires :

À jamais dans mon cœur tu resteras gravé

OM mon OM

Avec toi j’aurai tout connu les rires les pleures

Le pire et surtout le meilleur

OM mon OM

Tu vas me manquer mais supporter et fan de toi je resterai

OM mon OM

Merci pour tout je pars le cœur lourd mais je ne t’oublierai jamais

OM mon OM

Je te dit haut et fort et sans gêne

Je t’aime….💙

Merci à tous mes coéquipiers, aux supporters, au staff et toutes les personnes du club que j’ai eu la chance de côtoyer durant mes 5 saisons sous le maillot bleu et blanc.

Une grosse pensée pour mon ancien coach Rudi Garcia qui a su redonner un second souffle à ma carrière et sans qui je n’en serais pas la aujourd’hui.

Pour finir Merci infiniment au MISTER, André Villas Boas ! Une personne qui a su me faire confiance et me donner tant de responsabilité et d’amour dans ce vestiaire.

Vous êtes un grand coach mais surtout une grande personne ! 🙏🏾

Au revoir ma famille.. ou plutôt à bientôt !

À jamais Olympien.