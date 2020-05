OM: Le point commun entre Gerets et Deschamps selon Charles Kaboré

Champion de France avec l’OM en 2010, Charles Kaboré est revenu sur l’importance de Didier Deschamps dans la conquête du titre…

Le milieu de terrain burkinabé a marqué un but décisif dans la course au titre en 2010. Une superbe frappe face à Lyon après avoir réalisé une magnifique feinte. Joueur polyvalent, Charles Kaboré a expliqué le point commun entre Didier Deschamps et Eric Gerets dans un entretien accordé à la Provence :

Deux entraineurs qui me mettent en confiance– Kaboré

« À un moment, on a parlé de me prêter à Nancy. Moi, j’étais jeune, j’avais besoin de jouer pour progresser. J’étais malheureux sur le banc. Alors, Didier Deschamps m’a dit : »OK Charles, tu ne vas pas jouer tous les matches, ça c’est sûr, mais tu vas en disputer beaucoup parce que j’ai besoin de toi, comme milieu, comme sentinelle, comme arrière droit. Travaille et tu vas servir à l’équipe.Franchement, entre Éric Gerets et Didier Deschamps, j’ai eu de la chance d’avoir des entraîneurs qui me parlent beaucoup et me mettent en confiance, me fassent sentir que j’étais important. La communication, la gestion du groupe, c’est un point fort de Deschamps. » Charles Kaboré— source: La Provence