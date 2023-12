OM: le point définitif sur les nombreux absents pendant la CAN !

Alors que la CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille va devoir se passer de huit joueurs dans les semaines à venir.

Le club phocéen va perdre huit éléments, qui disputeront la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, François Mughe et Simon Ngapandouetnbu ont été convoqués respectivement par le Maroc, le Congo et le Cameroun.

CAN 2024 : 4 nouveaux joueurs de l’OM sélectionnés (dont une surprise ! ) – https://t.co/chOk8xEoFj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 28, 2023

Gueye, Ndiaye et Sarr également retenus avec le Sénégal

🦁 𝐒𝐮𝐧𝐮 𝐠𝐚𝐢𝐧𝐝𝐞́ 𝐲𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞́ 𝐧𝐚𝐧̃ 𝐧𝐠𝐢𝐫 𝐝𝐞́𝐦 𝐂𝐨̂𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐯𝐨𝐢𝐫𝐞 🔥

𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞, 𝐈𝐥𝐢𝐦𝐚𝐧 𝐍𝐝𝐢𝐚𝐲𝐞 𝐞𝐭 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 sont sélectionnés parmi les 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 🇸🇳 pour la #CAN2023 en Côte d’Ivoire ! 🇨🇮… pic.twitter.com/afz7CzGUxp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 29, 2023

Le Sénégal a dévoilé sa liste ce vendredi matin. Sans surprise, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr en font partie et manqueront donc plusieurs semaines de compétitions sous le maillot olympien.

En attendant le mercato hivernal et de possibles arrivées, l’OM peut malgré tout se réjouir de conserver dans ses rangs Bamo Meïté, non retenu avec la Côte d’Ivoire, tandis que le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia ne sont pas qualifiés pour la compétition.