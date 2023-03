OM: Le point faible de l’équipe de Tudor selon Genesio

Après la récente humiliation face à Annecy en Coupe de France, l’OM va devoir se relever en s’imposant à Rennes ce dimanche. Un déplacement qui s’annonce périlleux, surtout si l’équipe de Tudor décide de ne pas faire les efforts les uns pour les autres comme face aux Savoyards…

En une semaine, l’OM a perdu presque toutes ses chances de remporter un trophée cette saison comme depuis 12 ans. Seul une deuxième place en championnat pourrait cicatriser la plaie. Ce dimanche, les coéquipiers de Guendouzi auront la lourde tâche de s’imposer face à Rennes, concurrent direct au podium.

Bruno Genesio, coach rennais s’est exprimé concernant le jeu des Marseillais cette saison :

Les espaces sont souvent libérés– Genesio

« C’est une équipe qui exerce beaucoup de pressing et de contre-pression, souvent avec un marquage individuel. Par conséquent, des espaces sont souvent libérés. Nous avons déjà observé cela l’année dernière lorsque nous avons joué ici. Je ne pense pas que l’entraîneur va changer sa manière de jouer. » Bruno Genesio— Source: Conf de presse (03/03/23)

On n’a pas le temps de pleurer

« Evidemment c’est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. On réussit à se relever avec notre force mentale. C’est le foot, on n’a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l’on avait fait pour arriver jusqu’ici, c’était un match qui semblait à notre portée. Que l’on se concentre sur les matchs qui viennent, il reste 13 matchs, on doit les aborder de la meilleure des façons. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)